Opnieuw rellen in Engeland

In Engeland zijn fascisten de afgelopen nacht weer flink tekeer gegaan. In Sunderland vielen de Hunnen een Uber aan omdat de chauffeur de verkeerde huidskleur had, werd een bus bestormd (blijkbaar gewoon omdat het kon) en ging een Citizens Advise Bureau in vlammen op. Een Citizens Advise Bureau verleent gratis advies en (rechts)bijstand aan mensen met een laag inkomen, dus dat was weer een knap staaltje publieke dienstverlening van de extreemrechtse lads en lassies. Mooi, die solidariteit met de Britse arbeidersklasse.

Sunderland. Patriots attacking an Uber driver. pic.twitter.com/titnmWytqW — Stan Collymore (@StanCollymore) August 2, 2024

Uiteraard werd er ook flink geplunderd. Grijp je kans, nietwaar. Sky News zegt in onderstaande video dat een politiebureau in de hens werd gezet, maar dat klopt dus niet. Het is het bovengenoemde Citizens Advise Bureau, dat zich naast het politiebureau bevond.

Drie politieagenten moesten in het ziekenhuis worden opgenomen, eentje daarvan is inmiddels weer thuis. De politie arresteerde acht mensen. Extreemrechtse organisaties hebben aangekondigd door te gaan met de acties rellen, dus ongetwijfeld wordt het vanavond ook weer gezellig.

Op X/Twitter mochten we weer genieten van het bekende geleuter over Burgers Wier Zorgen We Serieus Moeten Nemen, maar de reltrappers corrigeerden dat beeld gelukkig zélf. Maak kennis met Craig Miller uit Stoke on Trent:

Er viel ook weer wat te lachen. Note to self: zoek geen ruzie met het baasje van een Mechelse herder.

We strongly advise far right rioters not to tangle with land sharks… pic.twitter.com/b3zxH3Ecg8 — FibbyMcFibFace #RejointheEU (@FibbyMcFibFace) August 1, 2024

Uitgelichte afbeelding: By https://www.flickr.com/photos/lionheartphotography/ – https://www.flickr.com/photos/lionheartphotography/4650421582/sizes/l/in/photostream/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11139724