Opbouw van steden bepaalt de ernst van overstromingen

Uit een nieuw analysemodel van onderzoekers aan de Amerikaanse UC Irvine blijkt dat het stratennetwerk en de bebouwingsdichtheid van een stad een grote rol spelen bij overstromingen.

Steden over de hele wereld krijgen steeds vaker te maken met overstromingen als gevolg van de klimaatopwarming en stedelijke groei. Dat zal in de toekomst alleen maar toenemen.

“Veel van de mensen die geconcentreerd in steden leven, beschikken niet over de middelen om zich te beschermen of te ontsnappen – en zullen zwaar getroffen worden door stedelijke overstromingen”, verklaart Sarah Balaian, doctoraatsstudente burgerlijke en milieu-ingenieurswetenschappen aan de University of California, Irvine.

– Het onderzoek