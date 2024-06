Op de weg staat een boom

Gisteren werd in het Amsterdamse Vondelpark de herdenking van de deportatie van 3006 joodse Nederlanders naar het concentratiekamp Sobibór in bezet Polen. Zoals het staatshoofd vier jaar geleden op 4 mei zei: Sobibór begon in het Vondelpark met het bord “Voor Joden verboden”.

De ingang tot het park waar de herdenking plaatsvond was afgesloten en er was bewaking. Dezer dagen weet je maar nooit of er “activisten” langskomen om vast te stellen of er “zionisten” in het gezelschap zijn.

Hopelijk komt er een video van de herdenking beschikbaar. Als afsluiting zongen twee uitvoerenden dit lied, dat hier wordt uitgevoerd door Shtetl Band Amsterdam en Lucette van den Berg.

De tekst wordt gelatiniseerd weergegeven. Doe wat moeite hem te begrijpen, het is niet heel moeilijk.

Oyfn veg shteyt a boym,

Shteyt er ayngeboygn,

Ale feygl funem boym

Zaynen zikh tsefloygn.

Dray keyn mayrev, dray keyn mizrekh,

Un der resht – keyn dorem,

Un dem boym gelozt aleyn

Hefker far dem shturem.

Zog ikh tsu der mamen: -her,

Zolst mir nor nit shtern,

Vel ikh, mame, eyns un tsvey

Bald a foygl vern…

Ikh vel zitsn oyfn boym

Un vel im farvign

Ibern vinter mit a treyst

Mit a sheynem nign.

Zogt di mame: – nite, kind –

Un zi veynt mit trern –

Vest kholile oyfn boym

Mir far froyrn vern.

Zog ikh: -mame, s’iz a shod

Dayne sheyne oygn

Un eyder vos un eyder ven,

Bin ikh mir a foygl.

Veynt di mame: – ltsik, kroyn,

Ze, um gotes viln,

Nem zikh mit a shalikl,

Kenst zikh nokh farkiln.

Di kaloshn tu zikh on,

S’geyt a sharfer vinter

Un di kutshme nem oykh mit –

Vey iz mir un vind mir…

– Un dos vinter-laybl nem,

Tu es on, du shovte,

Oyb du vilst nit zayn keyn gast

Tsvishn ale toyte…

Kh’heyb di fligl, s’iz mir shver,

Tsu fil, tsu fil zakhn,

Hot di mame ongeton

Ir feygele, dem shvakhn.

Kuk ikh troyerik mir arayn

In mayn mames oygn,

S’hot ir libshaft nit gelozt

Vern mir a foygl…

Oyfn veg shteyt a boym,

Shteyt her ayngebogen,

Ale feygl funem boym

Zaynen zikh tsefloygn…

De tekst in het Hoogduits:

Am Weg steht ein Baum,

Er steht gekrümmt.

Alle Vögel von dem Baum

Sind davon geflogen.

Drei nach Westen, drei nach Osten

Und der Rest – nach Süden,

Und haben den Baum allein gelassen,

Herrenlos im Sturm.

Sag ich zu der Mutter: “Hör,

Du sollst mich nicht stören,

Ich will, Mutter, eins und zwei,

Bald ein Vogel werden…

Ich will sitzen auf dem Baum

und will ihn wiegen

Über den Winter mit einem Trost,

mit einem schönen Lied.”

Sagt die Mutter: “Nicht, Kind!”

Und sie weint Tränen.

“Wirst – behüte Gott – auf

Dem Baum mir erfrieren.”

Sage ich: “Mutter, es ist schade

Um deine schönen Augen,

Und ich werde so und so

ein Vogel werden.”

Weint die Mutter:” Izik, Schatz,

Nimm um Gottes Willen

Einen Schal mit,

Könntest dich noch verkühlen.

Die Schuhe zieh dir an,

Es ist ein strenger Winter,

Und die Mütze nimm auch mit,

Weh und schmerzlich ist mir.

Und das Winterleibchen nimm,

Zieh es an, du Dummer,

Wenn du kein Gast sein willst

Zwischen allen Toten…”

Ich hebe die Flügel, es ist schwer für mich,

Zu viele, zu viele Sachen

Hat die Mutter ihrem Vögelein

Dem Schwachen, angezogen.

Schau ich traurig drein

In meiner Mutter Augen,

Ihre Liebe hat mich nicht

Einen Vogel werden lassen…

Am Weg steht ein Baum,

Er steht gekrümmt.

Alle Vögel von dem Baum

Sind davon geflogen.



