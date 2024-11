Ook Werder Bremen verlaat Twitter

Na St. Pauli verlaat nu ook Werder Bremen X/Twitter. Dat kondigde Klaus Filbry, de voorzitter van de raad van bestuur van de mateloos populaire voetbalvereniging aan op de ledenvergadering van de club. Als reden noemde Filbry de toenemende radicalisering van Twitter onder het bewind van Elon Musk.

Op de site van de club staat een uitgebreide Engelstalige toelichting op het besluit, die we hier in zijn geheel weergeven:

Het bestuur van SV Werder Bremen heeft besloten dat de club het social media platform ‘X’ (voorheen Twitter) zal verlaten. De aankondiging werd maandag gedaan door Klaus Filbry, CEO van SV Werder, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de club.

Sinds Elon Musk het platform heeft overgenomen, hebben haatzaaiende taal, haat tegen minderheden, extreemrechtse posts en samenzweringstheorieën zich in een razend tempo kunnen verspreiden, allemaal onder het mom van vrijheid van meningsuiting. De radicalisering van het platform wordt actief aangestuurd door Elon Musk en zijn persoonlijke posts, waaronder transfobische en antisemitische opmerkingen en de verspreiding van samenzweringsverhalen.

Er wordt momenteel bijna niets gecontroleerd op het platform. De algoritmes en besluitvorming bij X zijn volledig ondoorzichtige processen. Bovendien gebruikt Elon Musk het sociale netwerk als een politiek wapen, zoals onlangs te zien was tijdens de Amerikaanse verkiezingen.

SV Werder Bremen neemt een duidelijk standpunt in tegen haat, haatzaaien, discriminatie en uitsluiting. De Groen-Witten zijn er trots op dat ze staan voor diversiteit, vrijheid en democratie, maar ook voor cohesie en solidariteit in de samenleving.

Met de recente radicalisering van het platform is voor de club een grens overschreden. De Groen-Witten verlaten X daarom per direct. We hopen dat onze meer dan 600.000 volgers de club in de toekomst op Bluesky zullen volgen.

