Ook opvolger Nasrallah mogelijk omgekomen bij Israëlisch bombardement

Ook Hashem Safieddine, de opvolger van Nasrallah als opperhoofd van Hezbollah, zou bij een Israëlisch bombardement in Beiroet om het leven zijn gekomen. De IDF heeft de geruchten die in Arabische en Israëlische media circuleren nog niet officieel bevestigd, dus het is even afwachten.

Op video’s en foto’s is een gigantische krater te zien, dus blijkbaar heeft de Israëlische luchtmacht weer een bunkerbuster gebruikt.

Mogelijk is bij het bombardement ook Ismail Qaani, een brigadier-generaal van de Iraanse Revolutionaire Garde, om het leven gekomen. Ook dat bericht is nog niet bevestigd door de IDF.

Uitgelichte afbeelding: By Khamenei.ir, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=153290909