Nigel Farage krijgt een milkshake over zijn hoofd gegoten bij start verkiezingscampagne

Nigel Farage heeft een milkshake over zich heen gegoten gekregen bij de start van zijn verkiezingscampagne in Clacton. Farage is de leider van Reform UK, een radicaal-rechtse partij die de opvolger is van de UK Independence Party (UKIP).

NEW: Nigel Farage had what appeared to be a milkshake poured over him as he left Clacton Wetherspoons pic.twitter.com/sCMfdubMIs — Harry Horton (@harry_horton) June 4, 2024



Niet echt handig, uiteraard. Farage is een reactionaire lul, maar hij is géén nazi. Ook een reactionaire lul heeft het recht zijn mening te geven en/of zich kandidaat te stellen voor het Lagerhuis zónder fysiek belaagd te worden. Brendan Cox, de echtgenoot van de door een fascist vermoorde Labour-politica Jo Cox:

Throwing things at politicians isn’t ok. No matter who they are. https://t.co/9szslqDogJ — Brendan Cox (@MrBrendanCox) June 4, 2024



Farage is al 6 keer eerder kandidaat geweest voor het Lagerhuis. Hij faalde tot nu toe altijd, maar dat zou dit keer – gezien de complete chaos bij de Tories – weleens anders kunnen zijn. Ook als Farage het niet haalt zou hij de Conservatieven flink dwars kunnen zitten. In een aantal kiesdistricten zitten Labour en de Tories zó dicht bij elkaar dat een paar duizend – of zelfs enkele honderden – stemmen het verschil kunnen maken.

Uitgelichte afbeelding: Door Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America – Nigel Farage, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76761924