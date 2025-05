Nederland moet leren leven met vuur

In Nederland komen natuurbranden steeds vaker voor. Soms zijn ze groot en moeilijk te stoppen. Toch wordt het risico nog vaak onderschat. Volgens expert Cathelijne Stoof van Wageningen University & Research moeten we – net als met water – ook leren leven met vuur. Daarvoor hebben we internationale kennis nodig.

Een paar jaar geleden, april 2020, moest zelfs een dorp worden ontruimd door branden die dagenlang duurden. Veel mensen waren verrast, maar deze branden kwamen niet zomaar uit het niets. Door klimaatverandering wordt het warmer en droger, en daardoor is de kans op brand groter. Stoof: “In Noordwest-Europa, zoals in Nederland, is de kennis en voorbereiding op natuurbranden nog erg beperkt. Dat is gevaarlijk. De grote branden in 2020 in de Deurnese Peel en De Meinweg waren een waarschuwing. Ze laten zien dat er veel meer nodig is om rampen te voorkomen.”

