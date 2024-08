Natuur op voorschrift: aantoonbaar effect op de gezondheid

Tijd doorbrengen in de natuur – zelfs al is dat maar een tiental minuten – kan op korte termijn voordelen opleveren voor mensen met psychische klachten. Dat wijst een meta-analyse uit van dertig jaar aan onderzoek naar de effecten van natuur op onze gezondheid.

Volgens de overzichtsstudie in het tijdschrift Ecopsychology hebben al die onderzoeken de afgelopen drie decennia overduidelijk aangetoond dat de natuur in gaan, zelfs al is dat maar voor een korte tijd, stress vermindert, het denken verbetert en een boost geeft aan onze stemming. Ook de natuur in de stad heeft dat effect op mensen.

Volgens de onderzoekers wisten we al wel langer dat de natuur een positief effect heeft op mensen, maar toch zagen ze dat de gezondheidszorg dat niet zo expliciet ‘voorschrijft’ als een interventie. “We zijn daarom op zoek gegaan naar evidence-based richtlijnen voor deze zorgverleners”, zegt Joanna Bettmann, professor aan de Universiteit van Utah en hoofdauteur van het onderzoek.

