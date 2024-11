De campagne “My Voice, My Choice: zorgen voor toegang tot veilige abortus” biedt Europese burgers de kans om het leven van vrouwen vrijer, veiliger en beter te maken, ongeacht waar in onze Unie zij wonen en ongeacht hun persoonlijke omstandigheden.

In veel delen van Europa hebben vrouwen geen toegang tot abortus. Daardoor kunnen zij niet alleen lichamelijk letsel oplopen, maar kunnen zij en hun familie ook worden blootgesteld aan onnodige economische en mentale druk. Dit geldt temeer voor vrouwen die aan de rand van de samenleving staan en zich een abortus het minst kunnen veroorloven.

Het is een uitgemaakte zaak dat wanneer reproductieve gezondheidszorg als een luxe wordt behandeld, het aantal abortussen niet vermindert, maar vrouwen voor een onveilige abortus kiezen.

We willen de Europese Commissie dan ook oproepen om in een geest van solidariteit een voorstel in te dienen voor financiële steun aan lidstaten waar iedereen in Europa die nog steeds geen toegang heeft tot veilige en legale abortus, een zwangerschap veilig kan laten afbreken.

Talloze vrouwen komen om het leven of verliezen hun levensonderhoud doordat zij geen toegang tot veilige abortus hebben. Dit moet stoppen. Met dit Europees burgerinitiatief ijveren we voor een rechtvaardiger beleid, dat onze Europese waarden concreter en met meer compassie uitdrukt.

