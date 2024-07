Motief van dader steekpartij Southport nog steeds onduidelijk

Er zijn nu drie jonge kinderen overleden als gevolg van de steekpartij tijdens een dansles voor kinderen in Southport. De overleden meisjes zijn respectievelijk zes, zeven en negen jaar oud. Vijf andere kinderen verkeren nog steeds in levensgevaar, evenals twee volwassenen die probeerden de kinderen te beschermen.

De dader is een 17-jarige jongen uit Banks, zo’n 6 kilometer ten noorden van Southport. Rechts twitter wist natuurlijk meteen zeker dat de dader een illegale immigrant is, maar dat klopt niet. Hij is geboren in Cardiff, in wat voormalige buren omschrijven als een volstrekt normaal gezin. Zijn ouders komen uit Rwanda. Het gezin verhuisde naar Southport toen de dader 6 jaar oud was.

Over het motief tast de politie in het duister. Voorlopig gaat men ervan uit dat de aanval geen terroristisch oogmerk had, maar helemaal uitsluiten doet de politie dat natuurlijk ook niet.

Op twitter en het al bijna net zo weerzinwekkende LinkedIn circuleerden natuurlijk weer veel hoaxes. Een bericht dat de verdachte een “asielzoeker” zou zijn met de naam “Ali Al-Shakati”, die “vorig jaar per boot in het Verenigd Koninkrijk aankwam” werd duizenden keren geliked. Al snel werd duidelijk dat het bericht niet klopte, maar toen was het kwaad al geschied. Ook het bericht dat de dader in de gaten werd gehouden door MI6 klopt niet. Voor vanavond hebben antimigrantenorganisaties een betoging aangekondigd in Southport, blijkbaar in de hoop de aanslag maximaal uit te melken.

Een huiveringwekkend verslag van de aanval vind je bij de Guardian.

Uitgelichte afbeelding: Southport Town Hall – By Alexander P Kapp, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14100610