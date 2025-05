Meer bos dan ooit verloren in 2024

Bosbranden hebben vorig jaar tot ongekende verliezen geleid. De emissies die daarbij vrijkwamen waren vier keer zo hoog als die van alle vliegreizen samen in 2023.

Het wereldwijde verlies aan bossen steeg vorig jaar naar een recordhoogte, en daar zit de “catastrofale” toename van bosbranden voor alles tussen, stelt onderzoek in opdracht van Global Forest Watch en het World Resources Institute (WRI). Alleen al het verlies van tropische oerbossen klokte af op 6,7 miljoen hectare, bijna twee keer zoveel als in 2023, of een verlies van achttien voetbalvelden per minuut.

Het is voor het eerst in onze geschiedenis dat bosbranden – en niet landbouw – de belangrijkste oorzaak zijn voor het verlies van primair tropisch woud. De vorige jaren waren bosbranden de oorzaak voor 20 procent van het bosverlies, in 2024 is dat gestegen tot de helft.

