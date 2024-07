MAGA biedt podium aan beruchte antisemiet

De Republikeinen positiever over Israël en Joden dan de Democraten, zoals rechts Nederland graag mag claimen? Nou…daar valt wel iets tegen in te brengen. Kijk eens wie we aantreffen op onderstaand affiche:

Jawel: Magagekkie Candace Owens, eerder dit jaar door de Daily Wire op straat gezet vanwege ‘anti-Joodse retoriek’ (lees: ordinair antisemitisme). Owens kotst op X/Twitter met de regelmaat van de klok antisemitische haatpropaganda uit, met als meest weerzinwekkende voorbeeld een poging nazi-arts Joseph Mengele wit te wassen:

It is an established fact that SS officer Josef Mengele performed deadly experiments on Jewish twins during the Holocaust. Not 80 years later, @RealCandaceO tries to rewrite history by denying these depraved acts ever happened. Utterly repugnant. pic.twitter.com/1RdLn35wLm — Combat Antisemitism Movement (@CombatASemitism) July 10, 2024

Eerder dit jaar beweerde Owens ook al dat ‘geheime Joodse gangs’ (secret Jewish gangs) Hollywood beheersen en ‘afschuwelijke misdaden’ (horrific crimes) plegen tegen mensen in de filmindustrie. Volgens Owens zijn Joden met heel sinistere dingen (something quite sinister) bezig en wordt het tijd hen een halt toe te roepen.

Owens werd naar eigen zeggen in 2017 van de ene dag op de andere ‘conservatief’ omdat Trump de verkiezingen gewonnen had ze zich plotseling realiseerde dat “liberals” de échte racisten zijn. In 2018 richtte ze de Blexit Foundation op, die zwarte mensen over moest halen de Democratische Partij te verlaten.

Ook over het buitenland houdt Owens er opmerkelijke meningen op na:

Absolutely appalling the way Russians are being treated in America and abroad. That our leaders and government institutions are allowing for—and at times calling for this discrimination following their global “black lives matter” hysteria is quite telling. Russian lives matter. — Candace Owens (@RealCandaceO) March 9, 2022

Uiteraard is het allemaal de schuld van de NAVO, een standpunt dat je in domlinkse kringen ook regelmatig aantreft:

I suggest every American who wants to know what’s *actually* going on in Russia and Ukraine, read this transcript of Putin’s address. As I’ve said for month— NATO (under direction from the United States) is violating previous agreements and expanding eastward. WE are at fault. https://t.co/NDmou8I36H — Candace Owens (@RealCandaceO) February 22, 2022



Owens is ook een uitgesproken criticus van de Black Lives Matter beweging. Zo schreef en regisseerde ze “The Greatest Lie Ever Sold: George Floyd and the Rise of BLM.”, een quasi-documentaire waarin wordt gezegd dat Floyd overleed aan een overdosis.

Uitgelichte afbeelding: By Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America – Candace Owens, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85278965