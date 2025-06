Litouwen: nieuwe Duitsers – Iraanse dag

Een pantserbrigade van het Duitse leger, de PzBrig 45 met officieel 4.800 man, is naar Litouwen verplaatst. Dat is toevallig geheel volgens mijn hier beschreven wensen! Vorige week heeft kanselier Merz ze daar ceremonieel welkom geheten. Dat is de eerste keer dat Duitse militairen zich blijvend vestigen buiten Duitsland.

Uiteindelijk zal de hele brigade in 2027 in Litouwen zitten, de zuidelijkste van de drie Baltische staten. Het land heeft sinds 2017 Duitse troepen – dat grenst aan het Russische Kaliningrad en het nauw aan Moskou verbonden Belarus – als onderdeel van de inspanningen om de oostgrens van de NAVO te beveiligen. het lijkt mij de enige methode.

Er zitten ook zo’n 300 Nederlandse militairen – maar dat lijkt me te weinig om de Russen van een inval af te houden.

De Duitse brigade doet dan dan beter. Dit aantal militairen en vooral deze gevechtskracht – en nu Estland en Letland nog. En wat zit daar dan allemaal in die brigade:

44 Leopard 2A8 tanks – 4 man, 60 ton, 1.600 pk, per stuk € 29 miljoen (Nederland huurt er 18 van Duitsland)

44 Puma S1 lichte tanks van 43 ton – € 17 miljoen, de duurste in Europa

18 pantserhouwitsers 2000 A4 – zwaar kanon op rupsbanden, maar geen tank – van 50 ton elk, prijs € 8 miljoen

65 ATF Dingo 2 A4.1 – gepantserd verkenningsvoertuig, prijs € 500.000

Iraanse dag

Om 12 uur vorige week dinsdag zag ik tot mijn verbazing de advocaat vreemdelingen- en mensenrecht Sonya Taheri bij Ongehoord Nieuws. Ze is van Iraanse afkomst. Ze kreeg daar de kans – en greep die stevig – om hardop te zeggen dat nareizen oftewel familiehereniging een absoluut mensenrecht was.

Dat zei ze ook nog tegen de extreemrechtse actievoerder Edwin Wagensveld – pal naast haar. Die is zelf wel eens op vluchtelingenjacht gegaan bij de grenzen van de EU. Taheri vindt dat iedere vorm van religie uit de overheid moet verdwijnen. Doen!

Wat later sprak ik bij de Bijenkorf op de onafzienbare tassenafdeling beneden een verkoopster van Iraanse afkomst, die heel ingeburgerd, vriendelijk en toeschietelijk was. Ze vertelde bijvoorbeeld dat ze nog nooit in Iran was geweest en haar ouders naar Spanje waren gevlucht, waar ze geboren en opgegroeid was – Spaanstalig. De hele familie woonde nu in NL. We spraken dus maar Engels.

Daarna op de boekenafdeling nog een bijzonder vriendelijke, ook weer Iraanse vrouw van 52 – zoals ze uit zichzelf ongevraagd zei – die ook nog nooit in Iran geweest was. Ze sprak prima Nederlands en was daar als gewone klant en bleek geïnteresseerd in de WO-II. Ik gaf haar mijn nieuwe bundel, ‘De Beste Verzetsgedichten’. Dat vond ze prachtig en glimlachte extra stralend Iraans (daar deed ik het natuurlijk om…).

Overigens is alles nog gewoon fout met de Bijenkorf. Een halve regenjas van Burberry – ja, echt: half, een jackie dus – kost daar € 1100 en een truitje voor een jochie van vier € 200 – vergeet de pet van € 60 niet. Waarschijnlijk willen ze juist dat mensen daarvan onder de indruk zijn.

– Uitgelichte afbeelding: By Hugo.arg (talk) – Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117490708