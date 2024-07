KetiKoti: The opposite of slavery is justice

De drie Kamerleden die ik sprak bij KetiKoti, Stephan van Baarle en Dogukan Ergin van DENK en Laurens Dassen van Volt, waren het erover eens: jammer dat er geen voorzitter van de Tweede Kamer was. Maar niet jammer dat Bosma hier afgedaan heeft.

Maar Dijkgraaf stal de show in mijn belevenis, omdat hij de oprichting van een permanent Herdenkingscomité Slavernijverleden aankondigde – en natuurlijk het al eerder aangekondigde Slavernijmuseum – Bosma’s nachtmerrie. Dat kreeg niet zoveel applaus, maar weer wel het bericht dat Papiaments ook in Europees Nederland een beschermde status heeft van nu af aan. Geen idee wat dat in de praktijk betekent, maar de mensen vonden het mooi.

Opvallend ook dat er maar liefst 10 bewindslieden kwamen. Nog opvallender echter dat Yeşilgöz niet met de eerste ploeg ministers, Rutte, Dijkgraaf, Hanke Bruins Slot, Weerwind en Alexandra van Huffelen samen een krans legde. Ligt ze eruit? Ik hoop het vurig.

Het leek me duidelijk dat er veel minder bezoekers stonden dan vorig jaar – het koningseffect zal ik maar zeggen – dat kan je natuurlijk nooit overtoepen, vooral de excuses van W-Alex, die toen een enorme indruk maakten. Maar de blijdschap kan ik er niet minder om noemen nu er een stevige politieke overwinning was geboekt – hoewel het PVV-kabinet natuurlijk nu een feit is. Ik moet bekennen dat ik er geen seconde aan heb gedacht, de hele middag in het Oosterpark.

Vorig jaar op 1 juli hielden maar liefst 13 ministers en staatssecretarissen toespraken over de slavernij in heel Nederland en op de Antillen. Nu zaten er in het park zoals gezegd 10 – ook een record en een teken voor de PVV. Die daar niet warm of koud van wordt.

Dijkgraaf hield mede namens de andere kabinetsleden een toespraak en zei dat hij had gedacht dat hij het wel wist met slavernij een jaar geleden, vooral wat betreft racisme en discriminatie, maar dat hem dat flink is tegengevallen. En een compliment aan activisten: ‘Zonder het verzet van u en uw voorouders, zonder het doorzettingsvermogen van leraren, onderzoekers, activisten en vele anderen, waren het Herdenkingsjaar en de excuses van premier Rutte en de Koning er nooit gekomen.’

En ook: ‘Emancipatie is niets minder dan herstel van historisch onrecht.’

Een vertegenwoordiger van Saba, Vito Charles, die ik verder niet ken en die zoals op Saba gewoon is Engels sprak, zei in zijn toespraak: ‘The opposite of slavery is justice.’

– Uitgelichte afbeelding: Door Arthena – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3267983