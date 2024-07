Kamerdebatten dl 1: PVV-racisten, bullshit, gescheld, en de rest?

Staat met het nieuwe kabinet de teller nu opeens op nul voor lopende politieke zaken? Het lijkt erop – wat zeg ik: dat is het! Want dit kabinet gaat zich in angst en verwarring tot het uiterste drukken tot ongeveer 1 september en liefst tot de derde dinsdag.

Dus als ik ’t goed begrijp bij de debatten van woensdag, 1ste ronde… Wilders houdt asielzoekers of statushouders tegen, zodat sociale woningen opeens weer ruim beschikbaar zijn… voor de Minder-Marokkanen. Snap ik ’t nou goed?

In ieder geval zijn de PVV en Wilders ‘racisten’ volgens Timmermans. De andere insprekers herhaalden dat niet erg vaak.

Het was deze keer nog nooit zo hard en grof als ik ooit heb meegemaakt. Van Faber werd gehakt gemaakt gekruid met omvolking – het is tenslotte woensdag. Maar niemand wil dat soort ballen nog eten, werd al snel duidelijk. Klever mocht ook meedelen bij het uitdelen. tegen hen tweeën komt een motie van wantrouwen, zo zei Timmermans. Wilders zei overigens dat zijn hele partij sterk pro-Joden is – hoewel hij graag gaat logeren bij Orbán, die antisemiet is en echt gelooft in omvolking met de Joodse elite als motor.

Maar wat gebeurt er met lopende zaken? Zoals de olietankers – ik noem maar iets – oftewel de ‘schaduwschepen’ die via trucs ontraceerbaar voor de Russen varen, en die in Vlissingen-Everingen komen ankeren en vooral bunkeren? Op die manier omzeilen zij sancties. De NRC plaatste er een uitvoerig gedocumenteerd stuk over want in 2020 waren dat er nog 440 maar bijna 1.200 in 2023.

Op 20 maart nam de Kamer een motie aan dat de Russische schaduwvloot aangepakt moest worden. De Kamerleden Peter de Groot, Brekelmans (nu minister van Defensie) en Sylvio Erkens stelden daar vragen over en op 12 april antwoordde Harbers dat hij niet kan doen vanwege internationale verdragen. Zoiets is nu in de onpeilbare spelonken van de formatie verdwenen.

Ik noem dit als piepklein voorbeeldje dat mij toevallig als oud-zeeman aanspreekt – maar let vooral niet op mij. De rest van de lange lijst – zie mijn stukje over Ruttes grote falen – bevat veel en veel belangrijker zaken.

Alles ligt nu en sinds een half jaar vrijwel stil en dat blijft nog zeker twee maanden zo. Sommige aangenomen wetten verdwijnen of gaan de PVV-koelkast in – die al vrij vol ligt…

‘Totale bullshit’ zei Wilders tegen Jetten. als ik het goed heb. Dat mag je in de Kamer zeggen, Jetten ging daar heel goed mee om, namelijk niet. Maar dat laat de voorzitter gewoon toe. Jazeker, dié voorzitter. Die ook ooit zei dat de NPO de ‘Nederlandse Publieke Omvolkingsomroep’ was. Allemaal oppositieleiders waren dol op omvolking olv Faber – dat heeft er ingehakt.

De puntentelling bij de debatten van woensdag, 1ste ronde:

NAAM STIJL INHOUD Timmermans GL/PvdA 7 8 : uitvoerig, goed Jetten D66 7,5 8 : hard, goed Dijk SP 6,5 7 : te weinig populistisch Ouwehand PvdD 8 7,5 : scherp, kort Van Baarle DENK Dassen Volt Bikker CU 8 8: heel scherp 7,5 : prima 7,5

En dan begint vrijdag al het reces – jazeker, dat hebben we zo hard nodig…

Dank, PVV-stemmers! Veel dank!