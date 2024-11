Kabinet gaat verheerlijken terrorisme strafbaar stellen

Het kabinet is van plan het ‘verheerlijken van terrorisme’ strafbaar te stellen. Ook wil het de subsidies van organisaties met een ’antisemitisch karakter’ intrekken.

Het bovenstaande is natuurlijk nogal vaag, het is dus even afwachten wat er in de praktijk gaat gebeuren. Volgens de Telegraaf wordt de aanpak in elk geval steviger dan aanvankelijk werd beoogd. Het kabinet gaat in elk geval bekijken of er een landelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties kan komen. Vermoedelijk komt er ook strafverzwaring bij antisemitisme. Mishandeling waarbij sprake is van antisemitische motieven zou dan zwaarder gestraft worden dan ‘gewone’ mishandeling. Een daartoe strekkend wetsvoorstel ligt overigens al bij de Tweede Kamer.

Het kabinet overweegt ook de subsidies van organisaties met een antisemitisch karakter in te trekken. Ook dat is nogal vaag, want wat is nou precies een ‘antisemitisch karakter’? Nu we het er tóch over hebben: waarom is het aan de PFLP gelieerde Samidoun nog steeds niet verboden? Dát zou zoden aan de dijk zetten. In Duitsland had de regering binnen een maand een verbod geregeld. Mij een raadsel waarom dat in Nederland blijkbaar niet kan.

