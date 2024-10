Kabinet gaat bij negatief ambtsbericht geen vluchtelingen terugsturen naar Syrië (of misschien toch wél)

Het kabinet gaat volgens premier Schoof mogelijk toch geen mensen terugsturen naar Syrië, in elk geval niet op korte termijn. De coalitie wil Syrische vluchtelingen terugsturen als delen van het land “veilig” blijken te zijn, maar Schoof wil dat af laten hangen van het ambtsbericht dat het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het einde van het jaar op moet stellen.

Als het versnelde ambtsbericht negatief uitpakt voor het kabinet – wat er dik in zit – wil dat volgens Schoof nog niet zeggen dat het voornemen daarmee definitief van de baan is. Zodra in een ambtsbericht delen van Syrië veilig worden verklaard, worden Syrische vluchtelingen alsnog teruggestuurd.

Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken is overigens interessant. Spot de veilige gebieden:

In Freedom of the World, het jaarlijkse rapport van Freedom House wordt het Syrië van Bashar al-Assad bestempeld als “the Worst of the Worst” op het punt van mensenrechten:

Political rights and civil liberties in Syria are severely compromised by one of the world’s most repressive regimes and by other belligerent forces in an ongoing civil war. The regime prohibits genuine political opposition and harshly suppresses freedoms of speech and assembly. Corruption, enforced disappearances, military trials, and torture are rampant in government-controlled areas.

Als het ambtsbericht meldt dat delen van Syrië veilig zijn, hebben Schoof, Wilders en Faber nog steeds een probleem. Nog geen maand geleden bepaalde het Europees Hof van Justitie dat mensen niet teruggestuurd kunnen worden als delen van het herkomstland “veilig” zijn. Schoof zegt dat hij “anders” naar deze uitspraak kijkt, maar het is niet helemaal duidelijk hoe je daar “anders” naar kunt kijken. Mocht het kabinet mensen tóch terugsturen, dan wordt het kabinet ongetwijfeld teruggefloten door de rechter. Waarna Wilders natuurlijk ‘D66-rechters’ de schuld geeft van het mislukken van zijn opzetje.

Uitgelichte afbeelding: Slachtoffers van een aanval met chemische wapens in Ghouta door het regime van Assad – By محمد السعيد – https://www.youtube.com/watch?v=yp_Ju6742Z0, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28061947