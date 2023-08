Israeli’s executeren drie man in een auto bij Jenin, onder wie een 15-jarige

jonge mannen er nog in. De Israeli’s hebben zondagavond een aanval uitgevoerd op een auto bij de rotonde van Arraba, iets ten zuiden van Jenin. Ze hadden tevoren een hinderlaag opgesteld en toen de auto tot stilstand was gedwongen werden er zeker 100 kogels op afgevuurd. Daarna werd de auto weggesleept met de lijken van drie

In een gezamenlijke verklaring van het het leger, de grenspolitie en de Shin Bet werd vervolgens bekend gemaakt dat er drie mannen waren gedood die op weg waren om een aanslag uit te voeren. Volgens de Shin Bet was de leider van de groep Nayef Abu Sweis uit het vluchtelingenkamp Jenin, die ”een prominente militaire leider” zou zijn die ”betrokken was bij” militaire activiteiten die werden geleid vanuit de Gaza-strook”. Ook was in de auto een M-16 geweer gevonden, dat blijkbaar moest dienen als bewijs voor de voorgenomen aanslag.

Later werd bekend dat de tweede man Louay Abu Na’asa was, die evenals Abu Sweis 26 jaar oud was en ook uit het Jenin-vluchtelingenkamp afkomstig was. Beide mannen maakten deel uit van de Jenin-Brigade die banden heeft met de Quds-Brigades van de Islamitische Jihad. De derde bleek de 15-jarige Barraa al Qarm te zijn uit het dorp Jalqamus ten zuidoosten van Jenin. Hij lijkt te jong te zijn om ook bij het verzet betrokken te kunnen zijn. De executie blijkt te zijn uitgevoerd door de beruchte Yamam-eenheid van de grenspolitie, die eerder soortgelijke moordoperaties uitvoerde.

Bewoners van het Jenin-kamp trokken zondagavond naar het centrum van Jenin om te protesteren tegen de moordpartij. Een woordvoerder van Hamas, Hazem Qassem, zei dat de doden niet ongestraft zouden blijven. ”De vijand die drie leden van ons Palestijnse volk doodde zal er niet aan ontkomen de prijs voor zijn misdaden te betalen”. Een woordvoerder van de Islamitische Jihad zei dat ”de vijand zal merken dat zijn domheid en terrorisme met een krachtig antwoord van het verzet te maken zal krijgen”. Het door Israeli’s gedode aantal Palestijnen in 2023 bedraagt nu 217.

(Uitgelichte afbeelding: Jenin, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=657736)