In Soedan lijdt driekwart van de kinderen elke dag honger

In Soedan lijdt driekwart van de kinderen dagelijks honger als gevolg van de conflicten in het land. Dat is een verdubbeling in zes maanden tijd.

De ernstige ondervoeding onder Soedanese kinderen neemt toe, waarschuwt hulporganisatie Save the Children op basis van krasse cijfers van de Integrated Food Security Phase Classification, een toonaangevende autoriteit die hongercrises inschat.

Maar liefst 16,4 miljoen kinderen in het land – drie op de vier – hebben te maken met ‘kritieke’ tot ‘catastrofale’ niveau’s van honger, besluit Save the Children. Eind vorig jaar stond dat aantal nog op 8,3 miljoen kinderen.