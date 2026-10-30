Honger in Haïti naar recordhoogte – en dan moet El Niño nog komen

Acute honger in Haïti blijft toenemen en zal komend voorjaar naar verwachting recordhoogtes bereiken, volgens analyses van het VN-Wereldvoedselprogramma. Haïti zit gevangen in een spiraal van bendegeweld en daar komt weerfenomeen El Niño nog eens bovenop.

Conflict, economische instabiliteit, slechte oogsten en mensen die op de vlucht zijn voor het geweld: dat is op zich al een cocktail voor menselijke ellende. De toenemende gevolgen van El Niño komen daar nog bovenop.

Die combinatie van factoren zal er volgens de meest recente analyse van de Integrated Food Security Phase Classification (IPC) toe leiden dat 6,35 miljoen mensen tussen maart en juni 2027 te maken zullen krijgen met acute voedselonzekerheid. Dat is een stijging van meer dan een half miljoen mensen ten opzichte van dezelfde periode in 2026.

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