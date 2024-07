Harde repressie tegen Just Stop Oil-actievoerders

Just Stop Oil weet zich ook hier ter redactie niet direct geliefd te maken met verstoringen van snookerwedstrijden en het kwakken van soep of verfachtige substanties naar kunstwerken. Het blokkeren van autowegen lijkt wel een hoofdactiviteit te moeten zijn. Het levert nu absurde straffen op in Engeland.

In een obscene perversie van gerechtigheid zijn vijf JSO-ondersteuners veroordeeld tot meerjarige gevangenisstraffen vor niets anders dan het bijwonen van een Zoom-treffen. In het Southwark Crown Court heeft rechter Christopher Hehir Roger Hallam (57, uit Wales) tot vijf jaar veroordeeld, terwijl Daniel Shaw (38, uit Northampton), Lucia Whittaker De Abreu (34, uit Derby), Louise Lancaster (58, uit Cambridge) en Cressida Gethin (22, uit Hereford) elk tot vier jaar zijn veroordeeld. Zij zijn vorige week schuldig bevonden aan samenzwering om publieke overlast te veroorzaken in verband met de blokkade van de M25-autoweg in november 2022. Zij voegen zich bij Amy Pritchard die in juni tot tien maanden gevangenis is veroordeeld voor het breken van een raam bij de grootste financier van de fossiele industrie, JP Morgan.

– Uitgelichte afbeelding ontleend aan persbericht JSO