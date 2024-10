Hamas-leider Sinwar is dood

Hamas-leider Yahya Sinwar is dood. Hij is vandaag om het leven gekomen bij een confrontatie met het Israëlische leger in Gaza, naar het schijnt min of meer per ongeluk. Een tankcrew zag een aantal Hamasterroristen in een flat zitten en opende het vuur. Exit Sinwar.

Amazing story behind apparent death of Sinwar: IDF forces spotted terrorists in building, tank fired shell at site, killing them; army had no idea Sinwar was there. Bottom line: After a huge manhunt by Special Forces, some random tank crew killed Sinwar by mistake…

— Israel Radar (@IsraelRadar_com) October 17, 2024