Gert Jan Mulder stapt op bij ON!

Racist Gert Jan Mulder is opgestapt als lid van de Raad van Toezicht van ON!. Aanleiding is “de ophef veroorzaakt door het artikel in De Volkskrant van vrijdag 1 november jl”.

In het bewuste artikel wordt Mulder betiteld als “de godfather van radicaal-rechts Nederland”. Iets teveel eer, maar Mulder is inderdaad een extreemrechtse engnek (en een proleet). Wij betoogden dat jaren geleden al, maar fijn dat de VK inmiddels ook tot die conclusie is gekomen.

Mulder’s opvattingen en uitlatingen worden in het bewuste artikel uitgebreid besproken. Standaard extreemrechts geleuter, dus geen reden er voor de zoveelste keer uitgebreid op in te gaan. Korte samenvatting: Mulder heeft een hekel aan moslims, Joden en mensen met een donkere huidskleur. Ook is hij van mening dat vrouwen elke ochtend bij het ontwaken hun man moeten pijpen en voor de rest hun mond dicht moeten houden. Dat niveau.

ON!-oprichter Arnold Karskens had nog een rekening te vereffenen met Mulder. Karskens werd vorig jaar door Mulder ON! uitgewerkt, naar verluidt omdat hij enkele antisemieten uit de organisatie wilde gooien. Wat kan leedvermaak toch mooi zijn:

Uitgelichte afbeelding: Harm Beertema, de huidige voorzitter van ON! -Door Beertema – Private photo, sent to me by Harm Beertema, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=103585273