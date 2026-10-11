Folkklassieker du jour: Duizend Soldaten

Willem Vermandere (9 februari 1940) werd geboren in Lauwe, een dorp in West-Vlaanderen. Hij studeerde godsdienstwetenschappen, bracht vijf jaar door in een klooster en werkte korte tijd als leraar. Vermandere geldt als een van de belangrijkste Vlaamse chansonniers/folkartiesten.

Vermandere verwierf landelijke bekendheid toen hij tijdens de 11-juliviering van 1992 op de Grote Markt in Brussel het lied Bange blankeman speelde. Toen Vermandere het lied inzette werd hij door de aanhang van het Vlaams Blok bekogeld met projectielen en vuurwerk. Vermandere ontving na afloop talrijke dreigbrieven en was jarenlang persona non grata in Vlaams-nationalistische cultuurkringen.

Vermandere maakte zijn optreden weliswaar af, maar het incident greep hem zozeer aan dat hij besloot nooit meer op te treden op feestdagen of evenementen waar “De Vlaamse Leeuw” wordt gezongen.

In Duizend Soldaten kijkt Vermandere terug op de Eerste Wereldoorlog, toen de Vlaamse Westhoek van 1914 tot 1918 het decor was van een gruwelijke stellingenoorlog. Tijdens een aantal bloedige veldslagen kwamen naar schatting 550.000 mensen om het leven. Tijdens de Derde Slag bij Ieper in 1917 werden in een tijdsbestek van honderd dagen ruim 450.000 tot 600.000 militairen “buiten gevecht gesteld”, zoals dat zo fraai heet.

Als ge van ze leven in de westhoek passeert

Deur regen en noorderwinden

Keert omme den tied als g’ alhier passeert

Den oorlog ga j’ hier were vinden

Ja ’t is den oorlog da ‘j hier were vindt

En ’t graf van duizend soldoaten

Altied iemands voader altied iemands kind

Nu doodstille en godverlaten

Laat de bom’n nu maar zwieg’n

En dat ’t gras niets verteld

En de wind moet ’t ook maar nie zing’n

Dat julder’n dood tot niets hè geteld



Dat woaren al te schrik’lijke dingen

Zeg ’t goat al goed der is welvaart in ’t land

En de vrede ligt vast in de wetten

We maken wel woapens maar met veel meer verstand



Maar just om den oorlog te beletten

En grote raketten atoom in den top

We meugen toch experimenteren

We mikken wel ne keer naar mekaar zijne kop



Maar just om ons ’t amuseren

Als ge van ze leven in de westhoek passeert

Deur regen en noorderwinden

Keert omme den tied als g’ alhier passeert



Den oorlog ga j’ hier were vinden

Ja ’t is den oorlog da ‘j hier were vindt

En ’t graf van duizend soldoaten

Altijd iemands voader altijd iemands kind



Duizend en duizend soldoaten

Duizend en duizend soldoaten

Duizend en duizend soldoaten

Uitgelichte afbeelding: Door Frank Hurley – Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1777706