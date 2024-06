Europa: ExtreemRechts oftewel ER uit NL gaat van 5 naar 7 zetels en niet anders!

Wat iedereen vergeet – behalve ik, haha – is dat het FvD van 4 naar nul (0) zetels afstierf. Dat betekent dat extreem rechts vanuit Nederland is gegroeid van de PVV plus het FvD samen 5 in 2019, naar samen 7 in 2024. Oeioeioei, wat een winst! GeFeLiCiTeerd, jochie!

Zoals ik al voorvoelde zal dit het ongeveer worden in heel Europa zondag. Extreem-R – zoals de FN oftewel Rassemblement National, Vlaams Belang, Fratelli d’Italia en nog wat – zal mogelijk wel iets winnen, maar bijvoorbeeld de AfD kan het schudden na fysieke aanvallen op tegenstanders en vergoelijking van de SS en andere neo-nazi grillen en grollen.

Erg duidelijk lijkt me ook de uitslag voor de NSC: zo’n 80 procent van hun eerdere kiezers liet ’t terecht afweten. Oorvijgjes voor die arme Omtzigt. Die kan prima met details omgaan, maar grote lijnen… Hij snapt gewoon niet dat juist hij – een priesterlijke, verplicht naïeve halve heilige – nooit kan samenwerken met veroordeelde criminelen als Wilders (ben trouwens zelf nog harder-core, tweemaal veroordeeld! Ons kent ons!).

Ik bedenk dat ik campagne had moeten voeren met de leus:

‘Stem op de partij van een veroordeeld crimineel!’

Jaja, opruiend, zeker, provocerend, jaja, controversieel. Ja, en opzettelijk ook nog. En bovendien: waar.

Voor de twijfelaren, kijk even verder: Giorgia Melloni van de Fratelli d’Italia meldde zich op haar 15de als lid van het Jeugdfront van de Movimento Sociale Italiano, dat op Wikipedia omschreven staat als ‘neo-fascistisch’. Ook haar partij gaat niet ruim Europees winnen. Zij gebruikt af en toe de fascistische kreet; ‘God, vaderland en gezin’.

Hoewel Romeinse, verloor ze nog in 2016 de verkiezingen als burgemeester van Rome, haalde de derde plaats met nog geen 21%. Haar vader, die het gezin verliet toen ze 1 was, werd in 1995 in Spanje veroordeeld tot negen jaar gevangenis wegens drugshandel. Melloni omschrijft hem als communist. Ze groeide arm op, is katholiek maar met een vaste partner en een dochter.

Ik ben een ras-Europeaan, ook omdat ik vier jaar in Polen gewoond heb – veel geleerd, met veel plezier, met twee Poolse vrouwen getrouwd. Later een paar jaar samengewoond met een Parijse. Mijn vader woonde zes jaar in Londen en 25 jaar in Achel, België, vlak onder Eindhoven. In 1985 woonde ik ook nog eens drie maanden in Luxemburg, werkte als redacteur bij het staatsblad van de toenmalige EEG. Ik werd daar al een jaar na mijn sollicitatie opgeroepen. De redactie telde te veel mensen en om het schaarse goedbetaalde werk werd gevochten.

Ik plukte eerder ook nog drie oogsten achtereen druiven in Frankrijk, en werd er tracteurist – wat ik als een promotie beschouwde, totdat ik een regenpak kreeg – de trekker had geen cabine en het regent in de herfst ook in zuidelijk Frankrijk. Achteruit inparkeren in een regenpak met vijf ton druiven in Europapa.

Kortom: het gaat niet erg schuiven in Europa, ondanks allerlei gerommel. Gaat u allen rustig slapen!

PS: Over D-Day, 6 juni: de Sowjets versloegen bij Stalingrad in ’42-’43 de nazi’s die daar ruim 1 miljoen man verloren, toen in de zomer ’43 bij Koersk nog eens hun tanks in de grootste tankslag ter wereld, en definitief bij Leningrad na drie jaar beleg, begin ’44. Toen hadden de nazi’s nauwelijks een tank, vliegtuig of soldaat meer over, behalve de vaste bezettingen van de bunkers langs de Westeuropese kusten. Alleen wanhoopsoffensieven als Bastogne en Arnhem en de V2 vertraagden de geallieerde opmars. D-Day, oftewel Operation Overlord ging verder niet om de bevrijding van West-Europa, maar om het verslaan van de nazi’s en Hitler.

Wat ik overigens vandaag ontdekte, is dat de Brazilianen meevochten met de geallieerden.