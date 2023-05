Een onmogelijke liefde

Niets aan te doen: ik heb niet alleen een zwak voor “beatmuziek” en Britse (!) folk, maar ook voor de neoromantische componisten van begin vorige eeuw, nou ja, ze gingen nog een tijd door in de twintigste eeuw: Walton, Vaughan Williams, Holst, Elgar, Parry. Tot en met Binge, mijn eerste fonoplaatje.

En wie kent niet de dans van de verbannen kabouter, de herkenningsmelodie van Paulus de Boskabouter op de radio, van Curzon?

Elgars Pomp and Circumstance March no.4, klonk bij het vertrek van Karel III uit de abdij die geen abdij is naar verluidt.

Was het Barry Everitt of Hugh Nolan of nog iemand anders bij Radio Seagull die regelmatig mars nr.1 draaide, hem afbrekend bij het Land of hope and glory “totally amazing”…?

– Uitgelichte afbeelding: By Unknown author – http://www.geocities.com/hansenk69/elgar3.jpg (broken link), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=126126