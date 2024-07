Duitsland verbiedt aan Iran gelieerde islamistische organisatie

Beter laat dan nooit: Duitsland heeft het Islamitisch Centrum Hamburg (ICH) verboden. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is het ICH een verlengstuk van het fascistische Iraanse regime en wil het een “autoritair-islamistisch” regime vestigen in Duitsland.

De politie viel vanochtend de ‘Blauwe Moskee’ in Hamburg binnen. In totaal werden 53 panden in o.a. Berlijn, Hamburg en Bremen doorzocht door de politie. Ook in Frankfurt en Berlijn werden islamitische centra en moskeeën gesloten. Op het banktegoed van de organisatie(s) is beslag gelegd.

Het ICH stond al vanaf 1993 onder toezicht van het Hamburgse bureau voor de bescherming van de grondwet en werd in 2017 gecategoriseerd als een “instrument van de Iraanse staat”.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Faeser wil het ICH de Duitse democratie omver werpen en de onafhankelijke rechterlijke macht afschaffen. Daarnaast verspreidt de organisatie antisemitische propaganda en wil ze de rechten van vrouwen terugdraaien.

De actie kan in Duitsland op veel instemming rekenen. De Berlijnse senator voor Binnenlandse Zaken Iris Spranger (SPD) zei dat de maatregelen aantonen dat voortdurende aanvallen op centrale basisprincipes van de democratie niet worden getolereerd. “Ik benadruk nogmaals dat haat en ophitsing tegen Joden en Israëlische burgers in Berlijn niet worden getolereerd.”

Op rechts wordt wat gemopperd dat het allemaal al veel eerder had moeten gebeuren, maar fundamentele kritiek op de actie van Faeser hoeven we uit die hoek natuurlijk niet te verwachten. Hopelijk volgen op korte termijn meer EU-landen het (goede) Duitse voorbeeld.

Uitgelichte afbeelding: Von AltSylt – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42875771