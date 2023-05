Die andere vierde mei

Pas op het terrein van Kent State University, elf jaar geleden nu, drong tot mij door dat de kogels voor de demonstranten, van wie er vier gedood werden, ook voor mijn kameraden en mij bestemd waren – wat zeg ik, zij waren kameraden.

De vierde mei, dat het die dag gebeurd is werd ook pas na de dag zelf duidelijk – het tijdsverschil. 1970.

En de doden van Indo-China, dat plotseling, met de invasie van de VS in Cambodja en Laos, daarover ging de demonstratie op Kent, weer een begrip kon zijn. En elders: de stille volkerenmoord in het Amazonegebied, nog steeds aan de gang. Biafra. Angola. Guiné-Bissau.

Er zou nog zoveel meer komen.

En inmiddels wordt demonstreren (opnieuw) zwaar gecriminaliseerd, in Engeland/Wales, Frankrijk en Duitsland., Vermoedelijk zal Nederland niet achterblijven.

“De energie zit op rechts”. Hoe krijg je het uit je machine.

– Uitgelichte foto door mij gemaakt op de campus van Kent State