Deense Koranverbrander voor de rechter

De Deens-Zweedse extreemrechtse activist en politicus Rasmas Paludan staat in Zweden terecht op verdenking van belediging en “opruiing tegen een bevolkingsgroep”. Paludan is vooral bekend vanwege zijn met veel publiciteit omgeven publieke verbrandingen van de Koran. Hij zich in het verleden ook bij herhaling racistisch uitgelaten over moslims en mensen met een van de Arische norm afwijkende huidskleur.

Juridisch is het een interessante zaak. Volgens de openbaar aanklager vallen Paludan’s acties en uitlatingen niet onder de vrijheid van meningsuiting omdat ze niet gericht zijn tegen de islam als idee/religie, maar tegen moslims als groep. Paludan is niet zozeer geïnteresseerd in het leveren van inhoudelijke kritiek op de islam, als wel in het aanzetten tot haat tegen een specifieke bevolkingsgroep. Het is geen aanzet tot een religieus-filosofische discussie, maar een oproep tot etnische zuivering.

Paludan is de oprichter van de racistische partij Stram Kurs. De partij stelt weinig voor – in 2019 haalde ze de kiesdrempel van 2% niet eens – maar Paludan weet wél hoe hij ophef moet creëren. Na gewelddadige rellen rond de provocaties van Paludan verbood de politie aangekondigde acties omdat ze de openbare orde in gevaar zouden brengen. Die beslissingen werden meestal teruggedraaid door de rechtbank omdat ze strijdig zouden zijn met het demonstratierecht.

Bron: taz

