De rampzalige gevolgen van de herverkiezing van Donald Trump

Voor het geval dat u een beetje dom zit te lachen bij de verkiezingsoverwinning van Donald Trump, even een samenvatting van wat er allemaal waarschijnlijk ENORM fout zal gaan ten gevolge van de verkiezing van deze waanzinnige, racistische, sociopathische veroordeelde crimineel en bewezen verkrachter:

Oekraïne wordt uitgeleverd aan Rusland.

De NAVO zou het zonder de Verenigde Staten kunnen moeten gaan doen.

Milieu- en klimaatmaatregelen worden geannuleerd. Zonder de (steun van de) VS worden die nihil, en zal de annulering ervan leiden tot dramatische gevolgen.

Natuurlijk is de Amerikaanse democratie in zeer groot gevaar, zo niet ten dode opgeschreven. Canada dreigt de enige niet-bananenrepubliek op beide Amerikaanse subcontinenten te worden.

In het Supreme Court zullen de ultra-conservatieve, oudere rechters Samuel Alito en Clarence Thomas vervangen worden door veel jongere theocratische fascisten, die voor meerdere decennia aan zullen blijven.

Een nationaal verbod van (of zeer stringente maatregelen voor) abortus.

Trumps rechtszaken zullen vrijwel allemaal geannuleerd worden. De zaken op staatsniveau blijven wel bestaan, maar ik begrijp dat een staat niet zomaar een president kan aanklagen. De enige die overeind kan blijven is de civiele zaak van Letitia James te New York tegen de Trump Organization, die hem honderden miljoenen zou kunnen kosten.

In het algemeen is de totale gek die Trump zich vooral de laatste maanden betoond heeft geen goed idee als president.

Trump had het idee voor Elon Musk op een ministerspost (Department of Efficiency?), waar deze alles ten bate van zichzelf kan dereguleren.

Ten slotte zou de volslagen getikte idioot Robert F. Kennedy jr. nog als Minister van Volksgezondheid (of iets dergelijks) geïnstalleerd kunnen gaan worden.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ook in de VS zijn er veel mensen die zich hierover zorgen maken, maar met het ondemocratische kiesstelsel dat men er heeft zijn er teveel die de prijs van eieren en hun afkeer van bruine en zwarte mensen belangrijker vinden. Echter, tot mijn verbijstering heeft Trump nu zelfs de popular vote gewonnen, dat wil zeggen dat er daadwerkelijk meer mensen voor dan tegen hem hebben gestemd.

Ik hoop wel dat Attorney General Merrick Garland gelukkig is met het feit dat zijn politieke neutraliteit nooit gevaar heeft gelopen, door pas bijna twee jaar na dato aan een vervolging van Trump te beginnen, en ook dan nog slechts via een Special Counsel. Met als gevolg dat Trump weer kandidaat voor het presidentschap kon worden. Garland kan mede-verantwoordelijk worden gehouden voor het einde van de Amerikaanse democratie. Zijn ouders, die het fascisme in Europe ontvluchtten, zouden trots op hem zijn. Misschien mag hij wel aanblijven als Attorney General onder Trump.

Ik weet niet wanneer ik een volgend stuk zal schrijven over extreem-rechts. Het maakt allemaal namelijk geen reet uit. Geert Wilders, Trumpsupporter, staat op bijna 40 zetels. Trump wordt met een RUIME meerderheid verkozen NA alles wat er gedurende acht jaar over hem bekend is geworden.

Misschien ga ik gewoon wel zitten schaterlachen bij de aanblik van al dat rechtsextremistische plebs dat door hun eigen toedoen verder in de stront wegzakt, en bij het idee dat Wilders voor de rest van zijn leven met een bewaker naar de WC moet.

