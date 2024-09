De macht en de haat

We hebben er geen oproep toe geplaatst, het is niet eens in een redactievergadering naar voren gebracht. Mijn grootste bezwaar tegen een van de leuzen die mensen moesten bewegen naar een demonstratie tegen het PVV-kabinet van afgelopen zondag in Amsterdam te komen was “Free Palestine”. Het moet natuurlijk weer eens in het Engels om redenen die mij niet bekend zijn – zijn die lui dol op de taal van de Balfourdeclaratie en van het Mandaat over Palestina tot 1948? Mijn vermoeden is dat ze niet eens weten waarover ik het heb.

Er kwamen vele honderden mensen op af, om het eens in die klassieke Waarheid-taal uit te drukken. En deze twiet is niet van een politieke vriend maar de observering is niet te ontlopen. En wat “Free Palestine” te maken heeft met het PVV-kabinet is mij verder ook een raadsel. Hier laat ik het maar bij.

En hier beelden van dezelfde vlag van de terreurorganisatie PFLP die gewapperd werd vanaf het beeld De Dokwerker, midden in oude Jodenbuurt.

Stelletje terreurwegkijkers.

