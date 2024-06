De Joden en de fietsers!

Zo’n veertig pro-Palestina demonstranten blokkeren de Roetersstraat. Auto’s moeten noodgedwongen omrijden. Eerder op de dag werden de demonstranten door de politie uit het kraakpand aan het Achter Oosteinde gezet.

Tientallen pro-Palestina demonstranten hebben de Roetersstraat afgezet door een menselijk lint te vormen over de volle breedte van de straat. De meesten zitten, anderen staan en scanderen de inmiddels bekende leuzen door megafoons. Van het oproepen tot een intifada tot ‘Every time the police lies, a child in Gaza dies’.

(Waarmee maar weer geïllustreerd is dat kennis van de Engelse taal nauwelijks voorhanden is in deze universitaire kringen).

– Lees verder bij de bron, Folia Civitatis.

Wat bewegende beelden, geplukt van twitter:

Duw- en trekwerk met fietsers die er langs willen. Het gaat er soms niet zachtzinnig aan toe. #UvA pic.twitter.com/YOB0eE27QX — Folia (@Folia) June 13, 2024

Auto's worden hardhandig kenbaar gemaakt dat ze er niet langs mogen. #UvA pic.twitter.com/2DErJLfZul — Folia (@Folia) June 13, 2024

(Tja, Nederlands is ook al erg moeilijk, Folia)

– Uitgelichte afbeelding: de Roetersstraat. Geen zorgen, de tramlijn door de straat is opgeheven. Door Picasdre – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15436911

– Uitleg bij de titel: Nazi tegen een blijkbaar niet herkende Jood: “De Joden zijn ons ongeluk!” Jood: “Ja, en de fietsers!” Nazi: “Waarom de fietsers?” Jood: “Waarom de Joden?”

De scènes spelen zich af in een vooroorlogse “joodse buurt”.