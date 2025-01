De decreten van dictator Donald Trump

Ook of juist dat is fascisme in de praktijk: een stortvloed aan wetten of beter gezegd decreten in dit geval die de waarnemer nauwelijks tijd bieden op adem te komen – en waar blijft het parlement in dit geval?

Kirsten Verdel houdt het zo goed en zo kwaad als mogelijk bij. Wij wensen haar succes. Een proeve van de vijfde dag:

– De Trump regering heeft de uitgaven voor de meeste bestaande buitenlandse hulpbeurzen voor 90 dagen stopgezet. Dit besluit lijkt ook de militaire hulp aan Oekraïne te treffen. Het betekent dat er geen verdere acties worden ondernomen om goedgekeurde hulpfondsen te verstrekken, met enkele uitzonderingen, zoals militaire financiering voor Egypte en Israël en noodhulp voor voedsel. – Trump heeft twee executive orders van Biden ingetrokken, waardoor Amerikaanse belastinggeld nu niet meer mag worden verstrekt aan buitenlandse organisaties die abortus bevorderen of betrokken zijn bij gedwongen sterilisatie, zelfs als deze organisaties geen abortusdiensten leveren met het ontvangen geld. De decreten van Biden breidden ook toegang tot abortuszorg, anticonceptie, en hulp bij het bestrijden van HIV en andere seksueel overdraagbare infecties. De abortusbeperking is in tegenspraak met wat Trump tijdens zijn campagne zei: hij gaf daar aan dat abortusbeleid aan de staten was en niet aan de federale overheid.

