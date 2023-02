Christenfascisten cancelen kinderboekenschrijver

Kinderboekenschrijver Pim Lammers trok zich zaterdag terug als schrijver van het gedicht van de Kinderboekenweek omdat hij talloze doodsbedreigingen ontving. Aanleiding was een verhaal voor volwassenen dat Lammers in 2015 schreef over een voetbaltrainer die seksuele toenadering zoekt tot een 12-jarige jongen.

Het – inmiddels door Lammers van zijn website verwijderde – verhaal is uitdrukkelijk geen verdediging van pedoseksualiteit. Het is een realistische visie op de wijze waarop dit soort relaties vaak tot stand komt. De daders zijn maar hoogstzelden op een kilometer afstand herkenbare vieze mannen. Meestal zijn het bekenden: de aardige oom, de vriendelijke, begripvolle voetbaltrainer. Het verhaal laat vooral zien hoe de daders hun slachtoffers manipuleren, en ook kúnnen manipuleren juist omdát ze zo vertrouwd zijn.

Voor extreemrechts was Lammers verhaal aanleiding een haatcampagne tegen de schrijver te beginnen. Naar het schijnt kwam het fascistische blog Reactionair als eerste met het nieuws. Zou me niks verbazen, want kijk eens wie we daar tegenkomen:

De georchestreerde haat- en cancel campagne tegen schrijver Pim Lammers blijkt rechtstreeks afkomstig van Forum fractiemedewerker Camille “meloen” Scholtz die voor Thierry Baudet werkt in de Tweede Kamer. #Kinderboekenweek #fvd pic.twitter.com/QkCHN7j1Tf — dr. Marina (@mmeeuw) February 5, 2023



Ook het reactionair-katholieke Civitas Christiana (CC) was er vroeg bij. Civitas Christiana zegt te strijden voor “de overwinning van de christelijke tradities, het gezin en de vrijheid van Nederland.” De organisatie beschikt over een gelikte website en heeft zelfs betaalde krachten in dienst. Ze is gelinkt aan de oorspronkelijk uit Brazilië afkomstige Tradition, Family and Property (Traditie, Familie en Privé-eigendom). TF&P werd in 1960 opgericht en moet vooral gezien worden als een reactie op de bevrijdingstheologie die destijds aan een voorzichtige opmars begon in katholieke kringen. De organisatie stelt zich tot doel “socialistische en communistische invloeden” (lees: alles links van Bolsonaro) in de maatschappij – en met name in de Kerk – te bestrijden.

Volgens Hugo Bos, het opperhoofd van CC, woedt er in Nederland een “ideologische oorlog” tussen links en rechts, waarbij CC staat voor de verdediging van “christelijke waarden” als Zwarte Piet en een absoluut verbod op abortus. De afgelopen jaren werden daar het klimaat (niks aan de hand) en corona (complot van de linkse elite) nog aan toegevoegd. Uiteraard is CC homofoob tot op het bot.

In extreemrechtse kringen wordt het opzij stappen van Lammers inmiddels gevierd als een groot succes: doodsbedreigingen zijn toppie!

Dit lijkt echter een beetje voorbarig te zijn. Rutte en staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) hebben inmiddels hun afschuw uitgesproken over de doodsbedreigingen aan het adres van Lammers. Belangrijker: Lammers’ dichtbundel Ik denk dat ik ontvoerd ben is afgelopen weekend uitverkocht. Er volgt op zeer korte termijn een tweede druk. Deze stormloop op een dichtbundel – met afstand het minst verkochte literaire genre – is uiteraard een reactie op de doodsbedreigingen uit extreemrechtse hoek. Volgens Arno Koek van boekhandel Blokker in Heemstede betrof een derde van alle webbestellingen afgelopen weekend werk van Lammers. Het maakt de doodsbedreigingen natuurlijk niet goed, maar dat fascisten onbedoeld je portemonnee spekken is mooi meegenomen.

Lammers heeft inmiddels aangifte gedaan van de bedreigingen. Gezien alle onrust is er kans dat politie en OM dit keer serieus werk maken van de opsporing van de daders. Het is mij niet bekend of Lammers ook aangifte heeft gedaan wegens laster. Ook dat lijkt me kansrijk: iemand beschuldigen van het promoten van pedoseksualiteit terwijl je weet dat de beschuldigingen onwaar zijn, is eveneens strafbaar.

Door Pim Lammers – wikiportret.nl, CC BY-SA 4.0