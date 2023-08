Henri Bontenbal, de kersverse leider van het CDA, sluit samenwerking met PVV en FvD uit. Ook een gedoogconstructie is voor het CDA onbespreekbaar. Een coalitie van burgerlijk rechts met de PVV (niemand wil met FVD in zee) wordt daarmee zo goed als zeker onmogelijk.

CDA-leider Bontenbal sluit een samenwerking met de FvD en PVV uit. “Die partijen laten steeds zien dat ze de democratische rechtsstaat vaak niet respecteren. We gaan niet met ze in een coalitie en ook niet in een gedoogconstructie.”#Nieuwsuur pic.twitter.com/1blEqKvmpI — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) August 14, 2023



Bontenbal studeerde natuurkunde aan de Universiteit Leiden. Na afronding van zijn studie raakte hij geïnteresseerd in klimaatverandering. In de Tweede Kamer heeft hij de portefeuille klimaat en energie. Hij bevindt zich op de linkervleugel van het CDA en stemde op het beruchte CDA-congres van 2010 ook tégen de gedoogconstructie met de PVV.

Eerder verwekte Bontenbal al de nodige opschudding door te zeggen dat het CDA moest stoppen met zich profileren als plattelandspartij. De focus op boeren en het platteland zal volgens Bontenbal op termijn onherroepelijk leiden tot – op zijn best – de marginalisering van het CDA. Op zijn slechtst leidt het tot de ondergang van de partij.

Bontenbal is natuurlijk geen radicaal (hij is voorstander van het gebruik van kernenergie), maar hij is het beste dat we mogen verwachten van burgerlijk rechts. Met hem kan Timmermans wel zaken doen.

