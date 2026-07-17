Asturische karavaan

Herinnering van een (vrije-)radiodeejay.

Ik draaide dit nummer in mijn programma op RVZ.

Spanish Caravan, The Doors

Geheel onverwacht zei mijn collega Marcecl (Freek Frituur toen) dat het geënt was op een klassiek Spaans stuk – ik was te overdonderd door zijn reactie om het kunnen onthouden. De Doors kende hij niet, wel Asturias van Isaac Albéniz dus – zesenzeventig jaar ouder. Bij dezen beide.



Ana Vidovic

– Uitgelichte afbeeldingL By Napoleón – https://hemerotecadigital.bne.es/hd/es/viewer?id=14e60bf1-b580-423c-b4aa-6a7ef828e127, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=122538218