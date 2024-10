Antarctica wordt in snel tempo groener

Het Antarctische schiereiland is in de voorbije veertig jaar vier keer groener geworden, blijkt uit satellietbeelden. En de trend verloopt steeds sneller.

Antarctica warmt sneller op dan het wereldwijde gemiddelde, met grote gevolgen voor het continent. De begroeiing op het Antarctische schiereiland is in toegenomen van minder dan een vierkante kilometer in 1986 tot bijna 12 vierkante kilometer in 2021.

Uit de cijfers, van verschillende Britse onderzoeksinstituten in Nature Geoscience, blijkt bovendien dat die trend aan het versnellen is. De vergroening verliep bijna een derde sneller in de afgelopen jaren (2016 tot 2021). Dat bevestigt eerder onderzoek van mos, dat een snelle groei toonde in de afgelopen decennia.

