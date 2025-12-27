Allerchristelijkste bommen op Sokoto

Als speciaal kerstgeschenk heeft de winnaar van de FIFA-vredesprijs enkele plaatsen in de noordwestelijke deelstaat Sokoto in Nigeria laten bombarderen. De berichten hierover zijn tegenstrijdig: Gebeurde het door drones of raketten, in ieder geval gelanceerd vanaf VS-oorlogsschepen in de Golf van Guinea. De regering van Nigeria heeft bij voorbaat wel ingestemd met ingrijpen van de VS tegen islamistisch terrorisme in het volkrijkste land van Afrika. Het verhaal vanuit het Witte Huis is dat er genocide gepleegd wordt tegen christenen, en Kerstmis is bij uitstek de gelegenheid om daar met bommen en granaten tegenin te gaan.

De hele wereld weet tenslotte dat Trump een trouw belijdend en praktiserend christen is en dat hij alleen daarom al optreedt ten behoeve van zijn geloofsgenoten. Jammer alleen dat ISIS en Boko Haram juist actief zijn in het noordoosten van Nigeria, niet in Sokoto. Sokoto is de residentie van de sultan van die stad, spiritueel hoofd van de moslims in Nigeria. Wereldlijke macht heeft die sultan overigens niet meer sinds de kolonisering door de Britten van deze hoek van Afrika, die ze Nigeria hebben genoemd.

In het algemeen heeft de VS Afrika overgelaten aan de voormalige koloniale machten in Europa, die vaak – zeker ook in Nigeria in de jaren zestig – niet zo voormalig waren. En dit geldt nog sterker voor het Franse leger dat zeer nadrukkelijk aanwezig was in West-Afrika. Ja, bombardementen zijn op allerlei plaatsen uitgevoerd en soms waren er zelfs “laarzen op de grond”, maar een dergelijke interventie in West-Afrika is nieuw. En zij kan niet anders dan een geopolitieke zet gezien worden – afgezien van het punt dat humanitaire bombardementen niet bestaan is het opvallend dat hier “christenen” als reden worden opgegeven voor het bombarderen. De echte genocide in Soedan wordt uitgevoerd door moslims op moslims en geen mogendheid is geïnteresseerd.

En aangetekend dient te worden dat ISIS en Boko Haram meer slachtoffers eisen onder de moslimbevolking dan onder christenen, met name in de noordoostelijke deelstaat Maiduguri. Het is bepaald niet onbegrijpelijk dat de regering van Nigeria hulp kan gebruiken bij het bestrijden van deze terreurorganisaties. Maar uit het feit dat de bombardementen precies elders zijn uitgevoerd kunnen wij afleiden dat er andere bedoelingen achter dit bombarderen steken. Beheersen van een olierijk land, net als in het geval van Irak, Libië en Venezuela? Ze zullen het echt niet laten weten.

