Zionistische zang: Tzena tzena

Het onderhavige nummer ken ik van huis uit van de Springfields. Ik doe ze hun Hebreeuws niet na.



Tzena tzena

1962

Op een Koninginnedag (die had je toen nog) kon ik de “jiddisje” lp van Connie Francis scoren (nee, ze is niet joods). Mijn makker Dr. Doowop blij.



1960

Dit, beste lieden, is het eerste nummer dat over de radio van net opgericht Israël werd gedraaid. Uiteraard niet in een van deze versies. Nu u weer.

