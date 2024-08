Zeker 32 doden bij aanslag in Mogadishu

In de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn gisteravond bij een aanslag door de islamistische terreurbeweging al-Shabaab tenminste 32 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond.

Een zelfmoordterrorist blies zichzelf vrijdagavond op bij de deur van een hotel. Een aantal andere terroristen probeerde het hotel te bestormen, wat mislukte. Daarop openden ze het vuur op mensen die op het strand rondliepen of met vrienden of familieleden zaten te praten.



Al-Shabaab (“de Jeugd”) is een islamofascistische beweging die vooral actief is in Somalië. Ze heeft goede banden met Al Qaeda. In Somalië gelegerde troepen van de Afrikaanse Unie (AU) zijn er nooit helemaal in geslaagd de beweging de kop in te drukken.

Op deze plek is het misschien goed er nog eens op te wijzen dat de meeste slachtoffers van islamofascisten moslim zijn. Sinds 2010 heeft al-Shabaab tenminste 4000 moslims vermoord.

