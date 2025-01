Zeevogels verliezen habitat door windparken op zee

Alken en zeekoeten op de Noordzee vliegen in groten getale om de offshore windparken heen. Dat blijkt uit een studie van Wageningen Marine Research, die met een nieuwe statistische methode het effect van windmolenparken op de ruimtelijke verspreiding van zeevogels bepaalt.

Door de snelle toename van het aantal windparken in de Noordzee, is het belangrijk geworden om de impact van de windturbines op mariene diersoorten beter te begrijpen. In de klassieke methode gingen onderzoekers vogeltellingen doen met schepen en vliegtuigen in een windpark, en die vervolgens vergelijken met de vogeldichtheden in een vergelijkbaar referentiegebied in de buurt. “Dan zagen we verschillen, die zie je namelijk altijd als je twee gebieden vergelijkt, maar wisten we niet zeker of die verschillen door de windturbines werden veroorzaakt”, zegt onderzoeker Mardik Leopold.

– Uitgelichte afbeelding: Door Hobbyfotowiki – Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84461026