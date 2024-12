Zaterdag 21 december 2024: demonstratie tegen massatoerisme in Amsterdam

Sinds kort hebben de negen buurtgroepen die het over-toerisme in Amsterdam ter discussie stellen – waaronder het wijkcentrum d’Oude Stadt – zich verenigd in platform ‘Het Is Genoeg’. Op 21 december om 15.00 u. organiseert Het Is Genoeg een demonstratie waar de groepen uit Amsterdam centrum aan meewerken, op het Leidseplein bij het nieuwe hotel The Diamond.

Na Barcelona, Malaga en natuurlijk Venetië maar ook Middelburg en de Waddeneilanden is het nu de beurt aan Amsterdam: het toerisme dat onze stad overspoelt is inmiddels ontwrichtend geworden. Het zorgt dat onze kinderen niet meer in de stad kunnen wonen vanwege de hoge onroerendgoedprijzen, er is een monocultuur bij de middenstand maar vooral is het centrum van Amsterdam onleefbaar aan het worden door de verstikkende drukte. De maatregelen die wethouder Mbarki onlangs heeft aangekondigd zijn niet meer dan een doekje voor het bloeden. De bewoners van Amsterdam eisen een serieuze aanpak van dit probleem.

Het Is Genoeg organiseert in aansluiting op de demonstratie een serie stadsgesprekken op 21 december in buurthuis de Boomsspijker op de Rechtboomsloot, 15 januari in WACD in de Tweede Tuindwarsstraat en op 1 februari in de Waalse Kerk.

Demonstratie Leidseplein tegen massatoerisme

– 21 december 2024

– 15.00 u.

– Bericht D’Oude Stadt

– Uitgelichte afbeelding: videostill