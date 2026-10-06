Wie stopt Donald Trump?

Nu lees ik het woord BOMBSHELL iets te vaak in de titels van YouTube video’s, maar in dit geval dekt het wel degelijk letterlijk de lading: Trump heeft tijdens een campagnerally gezegd dat als Iran dan toch de VS zou aanvallen, dat ze dan maar Los Angeles of San Diego moesten vernietigen, dat zou slechts een klein offer zijn.

De president van een land die, ook als is het slechts een ‘grap’, voorstelt twee grote steden te laten vernietigen door een vijand. Ik bedoel, wanneer is het genoeg? Zijn ze daar in Amerika na 10 jaar Trumpwaanzin inmiddels zo murw dat zelfs dit de naald niet meer beweegt? In een normaal land zou men grote moeite hebben te voorkomen dat een president die zoiets zegt door een meute met hooivorken zijn huis uit gesleept en in zijn eigen voortuin gelyncht zou worden.

Het is de perfecte analogie met de kikker die in een langzaam opwarmende pan water zit en niet merkt dat zijn einde aanstaande is. Het begon ermee dat men dacht dat Trump slechts een beetje excentriek was (althans, het dommere, rechtse deel van de bevolking dacht dat), en stukje bij beetje werd het steeds gekker. Tot ieders verbijstering werd hij in 2024 herkozen, en sindsdien is de waanzin pas echt volledig losgebroken, met enthousiaste steun van levensgevaarlijke, extreem-rechtse, witte supremacisten als Stephen Miller en Russell Vought.

En nu zit men met een verloren oorlog in Iran, honderden vermoorde mensen in de Caribische Zee, een door de VS gepleegde staatsgreep in Venezuela, een losgeslagen ICE-agentschap dat mensen op straat executeert als men ze verkeerd aankijkt, volslagen vernietigde betrekkingen met voormalig bevriende en economisch belangrijke partners als Canada en de EU. Dat vertrouwen wordt de eerstvolgende decennia niet meer hersteld.

Altijd wordt weer dezelfde fout gemaakt: de personen op de achtergrond denken zo’n gek wel te kunnen besturen en in de hand te houden, maar steevast krijgen dat soort populisten zoveel mensen achter zich aan dat ze niet meer in de hand te houden zijn. Je carrière is immers voorbij als je Den Leider tegenspreekt. Dat was het geval met Hitler, dat was het geval met Stalin, dat was op mini-niveau het geval met Wilders (met wie de VDD wel een nuttige samenwerking meende te kunnen opzetten) en dat is het geval met Donald Trump. Bovendien zijn ze gek, het zijn geen normale personen met wie te praten valt.

Wie grijpt er nu eindelijk eens in?

(Foto: Videostill uit One on One Laura Ingraham 31 augustus 2020)