Weinig vlinders in de jaarlijkse tuinvlindertelling

Van 2 tot en met 4 augustus organiseerde De Vlinderstichting de zestiende editie van de tuinvlindertelling. Op zo’n vijfduizend plekken telden de mensen een kwartier lang de vlinders die ze in hun tuin tegenkwamen. Het weer was redelijk, maar er zijn minder vlinders geteld dan tijdens de eerdere vijftien edities. De atalanta werd het meest geteld, gevolgd door het klein koolwitje en de dagpauwoog.

De atalanta was gemiddeld in heel Nederland de koploper, maar niet overal. In Groningen, Drenthe, Gelderland en Overijssel was het klein koolwitje de winnaar, en stond de atalanta op de tweede plek.

