Waarom bosbranden gevaarlijker worden

Na meer dan een jaar van recordhitte nadert het hoogtepunt van het bosbrandseizoen in grote delen van onze groene planeet. Wat betekent dat voor mens en natuur? “Zelfs bomen stoppen met ademen als reactie op de rook”, zeggen experts.

Veel ecosystemen zijn geëvolueerd om regelmatige branden te weerstaan en sommige worden er zelfs door gevoed – denk aan planten die vlammen nodig hebben om zich te kunnen voortplanten. Maar door de stijgende temperaturen op aarde zijn er ook nieuwe branddynamieken ontstaan. Dit maakt het leven niet alleen gevaarlijker, het wakkert ook de klimaatopwarming aan.

“Het voelt alsof we eraan gewend raken dat de aarde in brand staat”, zeggen Víctor Fernández García (Université de Lausanne) en Cristina Santín (Swansea University), ecologen en experts in natuurbranden. Volgens hun nieuwe onderzoek is dit een vrij recent fenomeen: extreme bosbranden, zoals die waarbij eerder in 2024 meer dan 130 mensen omkwamen in Chili, komen twee keer zo vaak voor en zijn dubbel zo destructief vergeleken met twee decennia geleden.

