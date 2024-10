Vluchtelingen uitgejouwd in Ugchelen

Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Ugchelen (bij Apeldoorn) zijn vluchtelingen maandagavond uitgejouwd en bespot door een groepje geschifte PVV-aanhangers.

De vluchtelingen kregen meerdere cynische opmerkingen naar hun hoofd geslingerd toen zij aankwamen voor hun overnachting. ,,Waar zijn die vrouw en die kinderen’’, riep een omstander quasi verbaasd. Tegen een man met een gitaar op zijn rug, riep een ander: ,,Hier, een orkest erbij, huppekee, sjongejonge.’’ En een vrouw over een vluchteling die naar de noodopvang liep: ,,Hij heeft een duurdere jas dan ik, what the fuck! Hahaha, dit is echt ziek.’’

In Ugchelen worden mensen opgevangen voor wie in het overvolle opvangcentrum in Ter Apel geen plek is. Voor sommige inwoners van Ugchelen is dat blijkbaar moeilijk te verteren. Een paar weken terug ontplofte er zelfs een explosief bij het pand.

De Stentor voerde gesprekken met mensen uit een aanpalende wijk waaruit bleek dat veruit de meeste mensen geen enkele moeite hebben met de noodopvang. De sfeer wordt volledig verziekt door een groep ‘schreeuwers’ die geen tegenspraak duldt. Een aantal van de door de Stentor geïnterviewde mensen wilde uit angst voor de schreeuwers niet met de naam in de krant.

De vluchtelingen zijn dinsdagochtend weer naar Ter Apel gebracht.

Uitgelichte afbeelding: Door Mstyslav Chernov/Unframe – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46776364