Vijftig jaar Straatsburg in Nederland 1: Atlantis

Nederland liet “eindelijk” de anti-zeezenderwetgeving op grond van het Verdrag van Staatsburg ingaan, 1 september 1974. Het was ook een zaterdagavond, daarvoor.

Waar blijft de tijd, nietwaar. Het is vijftig jaar geleden dat we in de keuken op de studentenflat het droeve verhaal van Rob Out schaterend aanhoorden, hoe de democratie in Nederland met Veronica een beetje stierf. En dat het hem speet voor Nederland.

Een uur later sloot Radio Atlantis. Dat ging dramatisch. “We komen terug!” werd er meermalen gezegd. Maar hoe kwamen ze op het idee op zo’n fort voor de Engelse kust terug te willen komen? Dat ging dus niet door.

The Shadows, het kenwijsje van het station.



Atlantis

– Uitgelichte afbeelding, motorschip Mi Amigo, waar Atlantis begon in 1973: By Albertoke, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1859537