Video: de zombificatie van links

De zombificatie van wat tegenwoordig doorgaat voor radicaallinks, fraai in beeld gebracht door – god betere het – de maoïstische propagandist Bob Scholte (LeftLaser). Geen idee waarom deze zombies Scholte belagen, maar dat zullen we ook nooit te weten komen want blijkbaar kunnen zijn belagers niet praten. Misschien is Scholte niet inclusief genoeg of zo. Wel heel stoer, natuurlijk, met die bivakmutsen. Dat dan weer wél. Dit is dus het resultaat als je je – op zich sympathieke – beweging laat kapen door dorpsgekken. Gefeliciteerd.

Kan de kraakbeweging betere PR gebruiken? https://t.co/1Pe5uZsWPV — Left Laser (@LeftLaser) October 11, 2026



Uitgelichte afbeelding: Door DimiTalen – Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=164345980