Vermijd kaalkap van bossen om versnelde verzuring te voorkomen

Bossen halen hun voedingsstoffen niet alleen uit de bodem, maar ook uit de lucht. Echter, te veel aanvoer van verzurende voedingsstoffen, zoals stikstof en zwavel, verandert de nutriëntenbalans en kan de bodem uitputten. Wetenschappers onderzochten wat dit betekent voor duurzaam bosbeheer. Hun advies: “Vermijd kaalkap om versnelde verzuring van de bosbodem te voorkomen.”

Een goede nutriëntenbalans is een belangrijk uitgangspunt bij duurzaam bosbeheer. Dit betekent dat het verlies van voedingsstoffen door houtoogst en uitspoeling uit de bodem niet groter mag zijn dan de toevoer van voedingsstoffen uit de lucht (depositie) en verwering van mineralen in de bodem. Op deze manier behoudt de bodem haar vruchtbaarheid.

– Lees verder bij de bron

– Het artikel ‘Effecten van beheermaatregelen op de aanvoer en afvoer van nutriënten in Nederlandse bossen‘ is gepubliceerd in het Vakblad Natuur, Bos en Landschap.

– Uitgelicht: eigen foto AJvdK