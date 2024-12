Verkoeling in de stad: de juiste boom op de juiste plaats is essentieel

Bomen kunnen steden aanzienlijk verkoelen, maar nieuw onderzoek stelt nu dat boomkruinen ook warmte kunnen vasthouden, om die ’s nachts weer af te geven. De onderzoekers willen hiermee geen verwarring zaaien, wel stadsplanners helpen bij het kiezen van de meeste geschikte bomen om hittestress zo optimaal als mogelijk tegen te gaan.

Door de stijgende temperaturen over de hele wereld wordt hittestress in veel steden een groot probleem dat leidt tot een toename van het energieverbruik om gebouwen koel te houden, veel ongemak en zelfs overlijden.

Sommige steden zetten daarom in op de aanplant van bomen, waarvan geweten is dat ze schaduw werpen en verkoeling bieden. Maar een onderzoek onder leiding van de Universiteit van Cambridge waarschuwt nu dat de keuze van verkeerde soorten of de verkeerde combinatie van bomen op minder geschikte locaties, die voordelen kan beperken.